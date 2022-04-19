 ‎الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخا من القرآن الكريم - بوابة الشروق
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‎الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخا من القرآن الكريم

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 3:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 3:43 م

استدعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، سفيرة مملكة السويد لدى الإمارات ليزلوت أندرسون، لإبلاغها باحتجاج دولة الإمارات على ما أقدم عليه متطرفون في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم.

وأكدت الوزيرة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات التي تسيء للأديان، مشددة على ضرورة احترام الرموز الدينية و المقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب.

وشددت على أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

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