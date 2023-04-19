 مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة تدين الهجوم على موكب دبلوماسي أمريكي بالسودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة تدين الهجوم على موكب دبلوماسي أمريكي بالسودان

نيويورك - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 11:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 11:30 ص

أدانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد بشدة الهجوم على موكب تابع للسفارة الأمريكية في السودان.

وقالت جرينفيلد ـ في تغريدة لها على تويتر حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء ـ إنها اجتمعت مع ممثل السودان الدائم في الأمم المتحدة، ودعت الى ضرورة وقف فوري للأعمال العدائية والعودة إلى الحوار ووصول المساعدات الإنسانية إلى جانب حماية المدنيين والدبلوماسيين وعمال الإغاثة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن أمس الثلاثاء، تعرض موكب تابع للسفارة الأمريكية لإطلاق النار في السودان، وسط أعمال عنف مستمرة في هذا البلد وكرر الدعوات لوقف إطلاق النار الفوري.


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