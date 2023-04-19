الدفاع الروسية تعلن تدمير جسر عائم فى منطقة سيفيرسك مالي



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير جسر عائم أقامته القوات الأوكرانية على نهر سيفيرسكي دونيتس، في منطقة سيفيرسك مالي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، نقلته وكالة سبوتنيك اليوم: "في منطقة سيفيرسك مالي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير جسر عائم شيدته القوات المسلحة الأوكرانية عبر نهر سيفيرسكي دونيتس".

وتصعد القوات الروسية من عملياتها على جميع محاور القتال، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون)، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.