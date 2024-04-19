 وكيل صحة سوهاج يفاجئ مستشفى طهطا العام ويتفقد سير العمل بها ليلاً - بوابة الشروق
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وكيل صحة سوهاج يفاجئ مستشفى طهطا العام ويتفقد سير العمل بها ليلاً

مستشفى طهطا العام
مستشفى طهطا العام
محمد عبد المجيد
نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 2:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 2:43 ص

أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، زيارة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك ضمن الجولات المفاجئة التي يجريها وكيل الوزارة لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بالمحافظة، يرافقه الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة.

وتابع وكيل وزارة الصحة سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ، واطمئن إلى تواجد الأطقم الطبية، وانتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، كما تفقد وحدة الحضانات بالمستشفي ووحدة العناية المركزة.

وأشاد محروس بالأطقم الطبية وانتظامها ورعايتهم للمرضي وبذلهم الجهد لراحة المرضي، موجهاً إدارة المستشفي بتكريم النماذج المشرفة لتكون قدوة لباقي العاملين، كما تفقد وكيل صحة سوهاج قسم النساء والتوليد والقسم الداخلي.

ووجه وكيل صحة سوهاج الإدارة العامة للطب العلاجي بالتوسع في عدد أسرة العناية بالمستشفي، وتوفير القوة البشرية لها لتقديم خدمة أفضل للمرضى.


وتأتي تلك الزيارات التفقدية المفاجئة بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وااللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف منشآت القطاع الصحي.

 

 

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