صحيفة إسرائيلية: الهجوم على إيران نفذ بصواريخ أطلقت من طائرة

ذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، أن إسرائيل هاجمت بصواريخ أطلقت من طائرة، اليوم الجمعة، "أصولا" للقوات الجوية في أصفهان وسط إيران.

وأضافت الصحيفة، دون أن تحدد مصدر معلوماتها: "علمنا أن طائرة بعيدة المدى أطلقت صواريخ أصابت أصولًا للقوات الجوية في أصفهان بوسط إيران، في وقت مبكر من صباح الجمعة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابعت: "يتناقض هذا مع التقارير الأولية التي تفيد بأن الهجوم تم تنفيذه بواسطة صواريخ أرض-جو أو طائرات دون طيار بعيدة المدى، تابعة لإسرائيل".

ولم تؤكد إسرائيل رسميا تقارير غربية عن مهاجمة هدف في أصفهان كما لم تنف ذلك.

وفجر الجمعة، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض البلاد لهجمات بطائرات بدون طيار.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات بدون طيار صغيرة في سماء محافظة أصفهان.

وجاء الهجوم في ظل ترقب رد من تل أبيب على هجوم إيران الذي استهدف إسرائيل، في 13 أبريل الجاري، انتقاما لقيادي في الحرس الثوري قُتل في غارة على دمشق مطلع الشهر نفسه.