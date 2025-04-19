الزمالك يقترب من خطف هدف الأهلي بأكثر من 150 مليونا

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع هدف الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أحمد حسن عبر برنامج «الكابتن» أن الزمالك يقترب من التعاقد مع ديريك كوتيسا، لاعب سيرفيت السويسري، بمقابل مالي كبير.

وأشار أحمد حسن إلى أن مسؤولي الزمالك حصلوا على الضوء الأخضر من ممدوح عباس لضم اللاعب، الذي طلب 2 مليون دولار.

هذا بالإضافة إلى طلب اللاعب على مليون دولار كمنحه تعاقد، إذ سيكون لاعبًا حرًا بنهاية الموسم الجاري، ما يعني أن الصفقة ستكلف الزمالك 3 ملايين دولار (ما يقرب من 153 مليون جنيه مصري).

وارتبط اسم كوتيسا بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن المقابل المادي الذي طلبه النادي السويسري حال دون إتمام الصفقة، وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن عودة الأهلي لفتح قنوات الاتصال مع اللاعب مرة أخرى ليحصل على توقيعه ليشارك في كأس العالم للأندية.