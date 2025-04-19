أعرب إبراهيم عبدالخالق ، نجم الزمالك السابق، عن حزنه بعد خروج الفريق الأول لكرة القدم من دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" ، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب على الجهاز الفني للفريق ترتيب الأوراق خلال فترة الراحة الحالية من أجل العودة إلى المنافسة على بطولة الدوري بعد وصول الفارق مع بيراميدز إلى 6 نقاط فقط".

وأضاف: "فترة الراحة الحالية أمر إيجابي للجهاز الفني من أجل معالجة السلبيات وتأهيل اللاعبين بشكل جيد وأيضا تأهيل اللاعبين بدنيا بالشكل الأمثل خاصة قبل مواجهة المصري في بطولة الدوري".