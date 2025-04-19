استطلاع: العديد من الأزواج في ألمانيا يشعرون بالقلق إزاء مستقبلهم معا بسبب أزمة المناخ

كشف استطلاع للرأي، أن العديد من الأزواج في ألمانيا يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم معا بسبب أزمة المناخ.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد إنوفاكت لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من تطبيق المواعدة "بارشيب"، أن 45% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع والذين هم في علاقة يشعرون بالقلق أيضا بشأن قضايا مثل بناء منزل وتنظيم الأسرة.



وشمل الاستطلاع، 1016 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاما في يناير الماضي، وكان 688 فردا من المشاركين في علاقة.



وكان الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عاما، بشكل خاص، غير متأكدين بشأن مستقبلهم مع شركاء حياتهم (53%)، وبلغت نسبة هؤلاء بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 39 عاما 48%، و43% بين من تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاما، ومن 50 إلى 59 عاما بلغت نسبتهم 45%.



ومن بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 69 عاما، يشعر ثلثهم تقريبا (35%) بالقلق بشأن المستقبل.



وتناول الاستطلاع أيضا موضوع العيش المشترك بين الزوجين، وبحسب النتائج، يرغب ما يقرب من ثلث المشاركين (30%) في أن يكون شريك حياتهم أكثر وعيا بالبيئة في حياتهم اليومية - على سبيل المثال، من خلال قيادة السيارة بشكل أقل أو إنتاج كميات أقل من النفايات البلاستيكية.



ويقول الأشخاص الأصغر سنا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما على وجه الخصوص إن هذا أمر مهم بالنسبة لهم (41%).



ومع ذلك، يتفق معظمهم مع شركائهم بشأن قضايا الاستدامة الأساسية، مثل فصل النفايات أو استهلاك الكهرباء (82%)، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأزواج في الستينيات من عمرهم (87%)، ويتحدث ما يزيد قليلا على نصف الأزواج (52%) على الأقل من حين لآخر عن كيفية جعل الحياة اليومية أكثر ملاءمة للبيئة.



