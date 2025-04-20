الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة: الذروة الثلاثاء وتصل لـ37 درجة مئوية

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن البلاد تتأثر هذا الأسبوع بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى أجواء مشمسة.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستكون فوق 30 درجة مئوية، وتصل يوم الاثنين إلى 33 درجة، فيما تكون الذروة يوم الثلاثاء حيث تصل إلى 37 درجة.

ولفتت إلى أن يوم الثلاثاء يشهد أيضًا أتربة ورمالًا مثارة مع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، داعية للانتباه لتلك الظواهر الجوية ومتابعة توصيات هيئة الأرصاد.

وجددت التأكيد على أن الأجواء ستكون حارة وقد تصل إلى شديدة الحرارة خلال فترات النهار، فيما لن تكون هناك انخفاضات ملحوظة فيها نهارًا في الفترات المقبلة.

غير أنها نبهت بأن أجواء الليل تشهد برودة خفيفة، وبالتالي ينصح بارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار، في حين يفضل ارتداء الملابس الخريفية في فترات الليل.