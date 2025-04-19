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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده في معارك غزة، هو الأول منذ استئناف الحرب على القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن رقيب أول قتل وأصيب عنصر آخر من اللواء الشمالي في فرقة غزة بجروح خطيرة.

وبحسب البيان، أصيب ضابط ومسعف عسكري من الكتيبة 414 في حرس الحدود بجروح خطيرة خلال اشتباكات شمال قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أجلى المصابين لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إخطار ذويهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين، بعضهم بجروح حرجة جراء استهداف مركبة مدرعة في حي التفاح شرقي غزة.

وأضافت أن معارك ضارية تجري بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات واسعة على مناطق بشمال القطاع.