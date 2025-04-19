وزيرة البيئة: استهلاك 500 مليار كيس بلاستيك عبء بيئي واقتصادي

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إطلاق الدولة استراتيجية مواجهة البلاستيك أحادي الاستخدام، قائلة إن مصر تأخرت في مواجهة البلاستيك، وكان لابد من وضع استراتيجية وطنية جدية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والعمل على توفير البدائل.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «بصراحة» المذاع عبر شاشة «الحياة»: «نحن لا نرفض استخدام الكيس البلاستيك، أو أن نمنعه تماما؛ لكن نستهدف تقليل استخدامها»

وكشفت أن مصر تستهلك حوالي 500 مليار كيس بلاستيك سنويا، مشيرة إلى أن ذلك «لا يؤثر فقط على البيئة؛ ولكن أيضا يحمل الاقتصاد المصري عبئا هو في غنىً عنه، نتيجة استيراد بعض المواد الخام اللازمة لصناعتها من الخارج؛ لأنها ليست سلعة أساسية».

وذكرت بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة مثل صدور قرار بتحديد سمك معين للكيس البلاستيك بناء على قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتشجيع البدائل مثل الأكياس المصنوعة من المنسوجات أو الورق أو الأكياس متعددة الاستخدام.

كما أشارت إلى إطلاق مبادرات «لطيفة ومقنعة» بالتعاون مع بعض السلاسل التجارية الكبرى، على غرار ما يحدث في الخارج، موضحة أن المستهلك يشتري كيسا كبيرا متعدد الاستخدام بسعر 25 جنيها تقريبا، ويحصل على خصم 5 جنيهات في كل مرة يذهب إلى الشراء، بحيث يسترد ثمن الكيس ويصبح مجانا بعد عدد معين من الزيارات.

وحذرت من المخاطر الصحية والبيئية للأكياس البلاستيكية، موضحة أن الكيس البلاستيك يستغرق حوالي 400 عام ليتحلل في البيئة، فضلا عن الممارسات الخاطئة الشائعة مثل وضع أطعمة ساخنة مباشرة في الأكياس البلاستيكية مثل الفول أو الخبز الساخن، والذي يؤدي إلى أمراض مزمنة.

كما لفتت إلى أن الحيوانات التي تأكل هذه الأكياس تتعرض للاختناق والموت، وتؤدي إلى ضعف الثروة الحيوانية.