محافظ الأقصر يتفقد الأعمال النهائية لكوبري الدير بإسنا تمهيدا لافتتاحه قريبا

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، الأعمال الجارية بمشروع إعادة تأهيل كوبري قرية الدير في إسنا؛ للوقوف على آخر معدلات التنفيذ.

كما تفقد محافظ الأقصر، الأعمال النهائية للكوبري، إذ يبلغ طوله 53 مترًا، وتمت زيادة عرضه من 10 أمتار إلى 12 مترًا، بالإضافة إلى رفع منسوبه بمقدار 1.3 متر ليتماشى مع منسوب الطريق الزراعي الشرقي ومزلقان السكة الحديد.

فيما جرى إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من إجراءات السلامة، والانتهاء من الأعمال الخرسانية بالكامل، مع استمرار تنفيذ الأسوار والتشطيبات وأعمال الإنارة تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

ووجّه المحافظ، عقب الانتهاء من تنفيذ وتسليم الكوبري، بإدراج رصف الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية الدير بطول 2 كيلومتر ضمن خطة الرصف، حيث يتم تنفيذ المشروع بواسطة جهاز تعمير البحر الأحمر.