إحالة 32 من العاملين بالمستشفيات والوحدات المحليات للتحقيق في الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 16 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والوحدات المحلية القروية المتغيبين عن العمل، و16 من رؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري مراكز الشباب والوحدات البيطرية والجمعيات الزراعية وجدت مغلقة، أثناء حملة للمرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بمراكز المنزلة ومنية النصر وميت سلسيل والكردي والمطرية.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم شريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على جميع وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق المراكز المشار إليها خلال نوبتجية العمل المقررة بفترة العيد من 13 إلى 15 مايو الجارى؛ للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وأوضح التقرير أن تم إحالة 4 من العاملين بالوحدات المحلية بميت سلسيل والكردي، وإحالة 10 من الأطباء والعاملين بمستشفيات المطرية والكردي ومستشفى ميت سلسيل المركزي ومركز رعاية الأمومة والطفولة بالوحدة الصحية بالقرمة بميت سلسيل، وطبيبين بيطريين بالإدارة البيطرية بميت سلسيل.

وأفاد التقرير بأنه تم رصد وحدات محلية بقرية العصافرة وقرية القرمة بميت سلسيل مغلقتين، كما وجدت 8 مراكز شباب وأندية رياضية مغلقة، شملت نادى المطرية الرياضي وإدارة شباب المطرية ومركز شباب المطرية ومركز شباب الكردي ومركز شباب كفر الكردي بإدارة منية النصر ومركز شباب ميت سلسيل ومركز شباب الجوابر ومركز شباب الكفر الجديد بإدارة ميت سلسيل، و3 جمعيات زراعية مغلقة، شملت جمعيات قرى العمارنة والعصافرة والجعافرة بمركز المنزلة، كما أثبت التقرير غلق الادارة البيطرية والوحدة البيطرية بالمطرية وأيضا إثبات غلق الإدارة التموينية بالمطرية.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة إحالة التقرير إلى الشئون القانونية بالمحافظة لإجراء التحقيقات في حالات الغياب وحالات ترك العمل وأيضا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية المغلقة.