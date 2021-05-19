الخارجية الأمريكية: بلينكن سيلتقي مع لافروف لأول مرة اليوم

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيلتقي اليوم الأربعاء نظيره الروسي سيرجي لافروف للمرة الأولى، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في أيسلندا.

وأوضح برايس فى بيان مساء الثلاثاء أن "الاجتماع الثنائي سيعقد بعد الحدث النهائي لمجلس القطب الشمالى مساءً، وسيوفر فرصة لاختبار اقتراح ما اذا كنا نستطيع تحقيق علاقة مع موسكو أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه تم ترتيب الاجتماع المباشر بين لافروف وبلينكن لبحث "قضايا رئيسية للعلاقات المتبادلة وجداول الأعمال الدولية".

ومن بين الموضوعات المتوقع مناقشتها عقد اجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الأمريكي اقترح أن يجتمع الرئيسان فى دولة ثالثة فى قمة ، غير أنه من غير الواضح ما إذا كان بوتين سيقبل الدعوة.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب مزاعم واشنطن بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية وضلوعها في هجمات إلكترونية، ومعاملة المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، والصراع في شرق أوكرانيا. وتبادل الجانبان فرض العقوبات.