محمد فراج: «الشيخ مؤنس» كان فيه 8 جوانب بشخصية واحدة

كشف الفنان محمد فراج عن أبرز ردود الأفعال التي تلقاها حول دوره في شخصية "الشيخ مؤنس" في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض في موسم رمضان المنقضي.

قال فراج في لقاء خاص خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، في حلقة خاصة مع أبطال المسلسل، إنه منذ عرض العمل وتلقى ردود أفعال كثيرة عبر المنصات المختلفة والسوشيال ميديا والتي عكست إلى حد كبير صدق ونجاح العمل بدرجة كبيرة".

تابع: "ده خامس عمل لي مع المخرج تامر محسن وأنا متعود معاه دائماً على النجاح لأني من الناس اللي بتحب أنها تكون مطمئنة نفسيًا قبل الاطمئنان الفني وتعودت مع تامر محسن على النجاح رغم أن أعماله مش سهلة".

وأضاف محمد فراج: "منذ قراءة شخصية مؤنس منذ البداية استشعرت أنها شخصية تشبه الفخ حيث أن قالب الشخصية ينتمي لنوعية القوالب الحساسة، فشخصية مؤنس تعكس طبيعة شخصية معينة مؤمنة بمباديء وعقيدة معينة لكن مع الوقت اتخذ نفس الوزاع الديني لتبرير تصرفات وأشياء تحقق رغباته الشخصية وهو محامي ورجل شرقي جدًا ومتزمت في الدين لكن رغم ذلك رومانسي وفي أوقات مختلفة نصاب بالإضافة لكونه رجل أعمال رائع، وبالتالي شخصية مليئة بالجوانب حوالي 8 جوانب في شخصية واحدة حتى اختياراته للنساء كانت طبيعية ولايقة عليه وده كان خوفي من الشخصية".



