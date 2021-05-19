حمد إبراهيم يكشف سر طفرة الإسماعيلي مع إيهاب جلال

أكد حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي أن الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال ركز على الجوانب النفسية مع اللاعبين مع بداية تولي المهمة.

وقال إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"النتائج السلبية دفعتنا للتركيز على الجوانب النفسية للاعبين في بداية تولي المهمة".

وأضاف :"توالي الانتصارات يمنح اللاعبين حافزًا لمواصلة سلسلة الفوز، ونحن نريد أن نعيد الإسماعيلي لمكانه الطبيعي، ولن يتحقق ذلك إلا بتحسن النتائج".

وأكمل :"لدينا لاعبون مميزون. والجماهير لن تتذكر الانتصارات الخمسة المتتالية التي حققناها، بل سينظروا أين أنهى الإسماعيلي مشواره هذا الموسم. لذا نحن نسعى بكل قوة لحصد النقاط الثلاث أمام المقاولون للابتعاد خطوة أكبر عن مناطق الهبوط".

وتابع :"كل فريق طموحه الوصول إلى أقصى حد ممكن، نسعى للفوز في كل مباراة أملا في الوصول إلى المكانة التي نريدها. أمامنا مباراتين بعدها يمكن تحديد طموحنا هذا الموسم".

وواصل :"لا نريد أن نعيش على المكاسب الماضية بل مواصلة النتائج الإيجابية في الفترة القادمة".

وكشف :"سر الطفرة ؟ ثقة اللاعبين في الجهاز الفني، واكتشاف أن ما يطلبه المدير الفني سهل تطبيقه في الملعب. وأن يكون الفريق منظما على مدار 90 دقيقة، وكل لاعب يعرف المهام المطلوبة منه".

وأكمل :"لا نلتفت لشائعات رحيلنا بنهاية الموسم، شرف لأي مدرب العمل في الإسماعيلي، لأنه قيمة كبيرة، هناك عقود موقعة بين الطرفين وهذا هو الأساس، ولكن البعض يثير الشائعات أملا في عمل ضجة ليكون الأعلى مشاهدة".

وعن إصابات الفريق، قال حمد إبراهيم :"باهر المحمدي يشارك في المباريات تدريجيا، واكتمل شفاؤه، لأنه لاعب مهم ندفع به شيئا فشيئا. أما عبد الرحمن مجدي يتابع البرنامج الاستشفائي مع الطبيب، وتعافى من إصابته بنسبة 100% وبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية تمهيدا للاستفادة منه في الفترة القادمة".