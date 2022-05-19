محافظ المنيا: توريد 261 ألف طن قمح بالشون والصوامع منذ بدء التوريد

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت، 261024.677 طن قمح وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح، بعدد 44 موقعًا تخزينيًا.

من جانبه وجه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، بتقديم كل أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.

فيما تعمل مواقع استلام الأقماح يومياً من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح ، على أرقام غرفة العمليات: ٢٣٦٤٥٠٣/٢٣٦٤٤٦٠.

من جانبه أضاف المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، وعضو اللجنة العليا لاستلام القمح، أنه تم إقامة يوم الحصاد بنطاق الإدارة الزراعية بملوى باستخدام ماكينات الحصاد الحديثة لنقل التكنولوجيا للمزارعين تشجيعا من الدولة على زيادة مساحات القمح المنزرعة خلال السنوات المقبلة.

وأوضحوا طرق وأهمية استخدامها ودورها في زيادة المحصول وتقليل الفاقد وتوفير النفقات.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد خلف فهمى مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بالمنيا، والدكتور على علوان مدير محطة بحوث ملوي، الدكتور أحمد طه رئيس الحملة القومية للنهوض لمحصول القمح بالمحافظة، المهندس حسين عثمان مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، والمهندس أيمن محمد شكري مدير عام الإدارة الزراعية بملوي، والدكتور عمرو أبو الوفا مهندس الأراضي والمياه بالإدارة الزراعية بملوي.

كما قام المهندس إسماعيل رضوان، بتكريم بعض من المهندسين والباحثين لدورهم الفعال في تقديم الدعم الفني والإرشاد لمزارعي القمح خلال مراحل نموه المختلفة.

وأكد "رضوان"، أن هذه الجهود تأتي، استمرارًا لمشاركة القطاع الزراعي في حصاد وتوريد السنابل الذهبية وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة حصاد وتوريد الذهب الأصفر محصول القمح.