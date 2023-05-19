تاو يصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بدوري الأبطال

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حقق الجنوب إفريقي بيرسي تاو رقمًا مميزًا، خلال مواجهة فريقه الأهلي والترجي التونسي مساء اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأنهى الفريق الأحمر الشوط الأول متقدمًا على نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليًا على ستاد القاهرة، ضمن منافسات البطولة الإفريقية.

وسجل حسين الشحات هدف التقدم لفريق الأهلي في الشوط الأول من المباراة، بعد تمريرة مساعدة من زميله بيرسي تاو.

وأصبح تاو أكثر لاعب يساهم في أهداف ببطولة دوري الأبطال هذا الموسم، برصيد 9 مساهمات، بفارق 3 عن مواطنه بيتر شالويلي لاعب صن داونز.

كما أنه أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة الإفريقية برصيد 5 أهداف، إلى جانب تسجيله 4 أهداف.