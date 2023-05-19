الكشف على 808 مواطنين في قافلة طبية مجانية بقفط في قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان، نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نجع البارود التابعة لمركز قفط ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 808 مواطنين في 7 تخصصات طبية بواقع 205 حالات أمراض باطنية، 193 حالة طب وجراحة العيون، 185 حالة طب أطفال، 87 طب وجراحة الفم والأسنان، 69 حالة أمراض نساء وتوليد، 42 حالة تنظيم الأسرة، 27 حالة جراحة عامة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ119 حالة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وعلاجية، فإنها تقدم كذلك خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 76 مواطنا.