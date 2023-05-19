تقارير تكشف الشكل الجديد لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026

كشفت بعض التقارير الصحفية، اليوم الجمعة، عن الشكل الجديد لـ تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، قد عقدت اجتماعًا مساء الخميس، لمناقشة عدد كبير من الملفات الهامة، والتي يأتي في مقدمتها شكل ومواعيد تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقًا لـ صحيفة «فوت إفريقيا»، فإن الدور الأول لتصفيات كأس العالم 2026، سُيقام بنظام المجموعات، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ 54 إلى 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعات 6 منتخبات.

وتابعت الصحيفة أن متصدر كل مجموعة من المجموعات الـ 9 سيتأهل بشكل مباشر إلى نهائيات مونديال 2026، فيما سيخوض أفضل أربع منتخبات صاحبة المركز الثاني ملحقًا قاريًا، لكي يصعد منتخبا واحدا إلى الملحق العالمي لخوض مباراة أخرى مع منتخب من قارة آخرى لبلوغ النهائيات.

وأوضحت الصحيفة أن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، ستنطلق أحد يومي 11 أو 12 نوفمبر القادم، على أن يختتم دور المجموعات يوم 18 نوفمبر 2025.