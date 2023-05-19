الأوبرا تحتفي بذكرى رحيل وردة الجزائرية بحفل على مسرح سيد درويش بالاسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء اليوم /الخميس/، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية؛إحياءً لذكرى المطربة وردة الجزائرية .

تضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أعمال الفنانة الراحلة وردة الجزائرية إحياءً لذكرى مرور 11 عاما على رحيلها، حيث بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "سهرة" أداء الفرقة الموسيقية، على عيني أداء الفنانة نعمة عصمت، حنين أداء الفنانة دعاء رجب، مالي، أداء الفنانة سلمي سيف النصر، بلاش تفارق أداء الفنانة شروق شريف.

وفي الفاصل الثاني من الحفل قدم عازف القانون الأول الدكتور ماجد سرور مقطوعة "في يوم وليلة"، وقدمت الفنانة ولاء طلبة "بتونس بيك" كما قدمت الفنانة آلاء أيوب "ليلي يا ليالي"، وشدت الفنانة إيمان عبد الغني بأغنية احضنوا الأيام.

تجدر الإشارة إلى أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق والمونولوجات، بمشاركة أبرع الموسيقيين وأندى الأصوات، وتعتمد الفرقة على الأداء الجماعي والفردي في الغناء والعزف.