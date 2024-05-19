تموين الإسكندرية: توريد ما يزيد على 70 ألف طن قمح حتى الآن

أعلن المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية وعضو غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية، اليوم الأحد، أن كميات التوريد تتدفق من خلال التجار والمزارعين على اللجان المشكلة والمنوطة بعمليات الفحص والاستلام، وبلغت كميات التوريد حتى الآن فيما يزيد على 70 ألفا ونصف طن.

وتابع المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عمليات توريد القمح، من خلال ترأسه لغرفة عمليات توريد الأقماح، حيث كلف كل من جمال عمار وكيل المديرية، وأماني حلمي رئيس قسم صيانة الحبوب، أعضاء غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية بمتابعة عمليات التوريد من خلال زيارة الصوامع والبناكر ومتابعة أعمال لجان الاستلام.