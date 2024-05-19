إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تصل إلى موقع حادث طائرة الرئيس خلال نصف ساعة

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن «فرق الإنقاذ ستصل للموقع المحتمل لهبوط طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي، اضطراريا خلال نصف ساعة»، وذلك حسبما أوردته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي، إن كل قوات الإنقاذ تضطلع بمهام البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، والتي تعرضت لحادث، مساء اليوم الأحد.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الأحد: «نحن الآن في المنطقة وكل قوات الإنقاذ تضطلع بدورها، المنطقة ضبابية للغاية ويصعب البحث».

وأكد توفير الإمكانيات الطبية اللازمة في منطقة الحادث، معقبًا: «وضعنا جميع الإمكانيات الطبية بما في ذلك طب الطوارئ والجراحة والإسعاف».

وأعلن رئيس الهلال الأحمر بيرحسين كوليوند، زيادة أعداد فرق الإنقاذ والإغاثة العملياتية الموجودة في موقع حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الإيراني، نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الأحد، أن هناك 40 فريقًا يبحثون عن مروحية الرئيس الإيراني. ونفى إمكانية مواصلة البحث جويًا بسبب الأحوال الجوية السيئة، مضيفًا: «الظروف الجوية غير مناسبة للغاية والمنطقة وعرة يصعب التنقل فيها، ولكن يتم بذل كل الجهود للوصول إلى المروحية».

ونوه وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن الوصول إلى المروحية قد يستغرق بعض الوقت؛ بسبب الظروف الجوية القاسية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.