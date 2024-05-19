تركيا ترسل 32 عنصر إنقاذ للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، اليوم الأحد، إن أنقرة سترسل 32 عنصر إنقاذ؛ للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي تعرضت لحادث.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، إلى أن «إيران طلبت من تركيا مروحية بحث وإنقاذ مزودة بتقنية الرؤية الليلية».

ولفتت إلى تحرك 6 مركبات تحمل عناصر البحث والإنقاذ من ولايتي وان وأرضروم، باتجاه منطقة حادث المروحية.

ونفى الهلال الأحمر الإيراني، ما تداولته وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأحد، بشأن العثور على مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، التي تعرضت لحادث.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر في إيران، بيرحسين كوليوند، إن «الأخبار المتداولة حول العثور على مروحية رئيسي ومرافقيه غير صحيحة».

ونوه في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، أن الجهود المبذولة لم تنجح في العثور على المروحية المنكوبة حتى الآن.

وبحسب وكالة «إرنا»، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.