محمد جودة: حظوظ الأهلي والترجي في مباراة الإياب «متساوية»

أكد محمد جودة ، لاعب الأهلي السابق، إن المارد الأحمر كان بإستطاعته تحقيق الفوز على الترجي التونسي في المباراة التي جرت مساء السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أضاف محمد جودة خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" مواجهة الأهلي والترجي دائما قوية بين الناديين أيا كان مستوى الفريقين، ومباراة العودة أمام الترجي 50 - 50 للفريقين".

تابع محمد جودة : "حارس مرمى نادي الترجي سيكون مستقبل للكرة التونسية، ولاعبو خط وسط الأهلي غاب عنهم الجانب الهجومي".

وأكمل محمد جودة : " محمد عبد المنعم هو أفضل مدافع في مصر بمسافة كبيرة عن أي مدافع آخر، ومدرب الترجي استطاع عزل الثلاثي الهجومي في الأهلي ، وكولر تأخر في تبديلاته وهو ما لم يسعف الأهلي لتسجيل الأهداف".