المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين في مسابقة الشعر البدوي في مصر

أعلن الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن أسماء الفائزين في مسابقة "الشعر البدوي في مصر"، التي نظمتها لجنة التراث الثقافي غير المادي "الفنون الشعبية" ومقررها الدكتور محمد شبانة، ولجنة الشعر ومقررها الدكتور يوسف نوفل.



تأتي هذه المسابقة في إطار اهتمام وزارة الثقافة المصرية بالحفاظ على أشكال الإبداع الشعبي الشفهي، وسعيها إلى دعم وتشجيع رواة الشعر البدوي وشعرائه، وذلك تنفيذًا لتوصيات المائدة المستديرة التي نظمتها لجنة الفنون الشعبية خلال شهر نوفمبر الماضي تحت عنوان "الشعر البدوي النبطي وظائفه الاجتماعية وآفاق استدامته".



اشتملت المسابقة على ثلاثة فروع:

فرع الراوي الهاوي، فاز بالمركز الأول عطا الله عيد ذيبان إبراهيم (عطا الله الجداوي) بجائزة قيمتها 8000 جنيه، وجاء في المركز الثاني أيمن عبد العظيم عبد الفضيل حمد (أيمن عبد العظيم رحيم) بجائزة قيمتها 6000 جنيه، بينما فاز بالمركز الثالث مناصفة محمد محمد عثمان عبد الله سعود الطحاوي وياسين ميمون أحمد عبد الهادي، بجائزة قدرها 5000 جنيه.



وفي فرع التأليف في الشعر البدوي لأفضل ديوان شعري:

فاز بالمركز الأول عياد عبد الرازق عياد حميدة (عياد الحجل) عن ديوان "نجع ومراح" بجائزة قدرها 8000 جنيه، أما المركز الثاني فقد تم منحه مناصفة لكل من إبراهيم ضيف الله سليمان سليم (إبراهيم أبو فايد السواركة) عن ديوان "قطوف السحاب"، وعلي محمد أحمد سلامة الرشيدي (علي سلامة الرشيدي) عن ديوان "قناص الهوى"، بجائزة قدرها 6000 جنيه.

كما منحت جائزة المركز الثالث مناصفة لكل من صالح محمد سالم مسعود (صالح الشراري) عن مجموعة قصائد بدوية، وعبد الله صالح عبيد مصري (عبد الله بو شعيب السمالوسي) عن ديوان "أطرافك لم"، بقيمة 5000 جنيه.

تكوّنت لجنة تحكيم المسابقة من نخبة من المتخصصين في مجال الشعر البدوي والتراث الشعبي، وهم: خالد أبو الليل، حمد خالد شعيب، مسعود شومان، عبد الستار سليم، وأبو الفتوح البرعصي.