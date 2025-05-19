 مستند - الزمالك يعلن رفع عقوبة إيقاف القيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستند - الزمالك يعلن رفع عقوبة إيقاف القيد

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 19 مايو 2025 - 5:14 م | آخر تحديث: الإثنين 19 مايو 2025 - 5:17 م

تلقى نادي الزمالك اليوم الاثنين، إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد بخصوص قضية مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

يأتي ذلك بعدما قام مجلس الإدارة بتحويل مبلغ ٩٨٣ ألف يورو، قيمة المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب خلال الأيام الماضية.

وينتظر الزمالك تلقي الإخطار النهائي من "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد قيام النادي اليوم بسداد مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو تقريباً، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد مطلع الشهر المقبل.


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