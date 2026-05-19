إيلون ماسك يخسر دعواه القضائية أمام أوبن أي آي

أصدرت هيئة محلفين أمريكية حكما أمس ‌الإثنين ضد الملياردير إيلون ماسك في الدعوى القضائية التي رفعها على شركة "أوبن أي آي"، وخلصت إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي لا تقع عليها مسئولية تجاه أغنى شخص في العالم الذي اتهمها بالحيد عن مهمتها الأصلية المتمثلة في ​خدمة الإنسانية.

وفي حكم بالإجماع قالت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إن ماسك رفع الدعوى متأخراً للغاية. وبدأت المحاكمة قبل ثلاثة أسابيع، واعتبرت القضية على نطاق واسع لحظة حاسمة لمستقبل "أوبن أي آي" والذكاء الاصطناعي بصورة عامة، سواء من حيث كيفية استخدامه أو من يجب أن يكون المستفيد منه، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ويمهد الحكم الطريق أمام "أوبن أي آي" للمضي قدما في طرح عام أولي محتمل قد يصل تقييم الشركة فيه إلى تريليون دولار.

وقال ماسك إنه سيستأنف الحكم، مكرراً اتهامه لسام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ"أوبن أي آي" ولجريج بروكمان رئيس الشركة باعتبارها وسيلة لتحقيق ثروة ‌طائلة.

وكتب على منصة ‌إكس: "أثرى ألتمان وبروكمان نفسيهما بالفعل عن طريق سرقة مؤسسة خيرية. ​السؤال ‌الوحيد ⁠المطروح هو ​متى ⁠فعلاً ذلك!". وأضاف: "خلق سابقة بنهب المؤسسات الخيرية أمر مدمر للغاية لمنح التبرعات في أمريكا".

وقالت القاضية إيفون جونزاليس روجرز، التي أشرفت على المحاكمة، بعد صدور الحكم إن ماسك قد يواجه معركة شاقة في الاستئناف، لأن انقضاء فترة التقادم قبل رفعه الدعوى هي مسألة تتعلق بالوقائع. وأضافت أن "هناك قدر كبير من الأدلة التي تدعم قرار هيئة المحلفين، ولهذا السبب كنت مستعدة لرفض الدعوى على الفور".

وفي الدعوى، اتهم ماسك "أوبن أي آي" وألتمان وبروكمان بالتلاعب به لحمله على تقديم مبلغ 38 مليون دولار، ثم العمل ⁠من وراء ظهره من خلال ربط نشاط ربحي بمنظمته غير الربحية ‌في الأصل وقبول عشرات المليارات من الدولارات من "مايكروسوفت" ومستثمرين ‌آخرين.

وقال مارك توبيروف، وهو أحد محامي ماسك، إن الحكم ​قد يشجع الشركات الناشئة الأخرى التي تبدأ ‌في صورة منظمات غير ربحية، ولكن لديها طموحات أكبر لجمع الأموال، على إنشاء كيانات ربحية ‌للتوسع وجعل مسئوليها ومديريها أثرياء.

وتأسست "أوبن أي آي" على يد ألتمان وماسك وأشخاص عدة آخرين في عام 2015. وغادر ماسك مجلس إدارتها في عام 2018، وأنشأت نشاطا ربحيا في العام التالي.

وأسس ماسك لاحقا شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "إكس أي آي"، والتي أصبحت الآن جزءاً من شركته "سبيس إكس" الخاصة بالصواريخ ‌والأقمار الاصطناعية. وردت "أوبن أي آي" بأن ماسك هو من كان يرى فرصة للربح، وأنه انتظر طويلاً قبل أن يدعي أن الشركة انتهكت اتفاقية ⁠تأسيسها الرامية إلى تقديم ⁠ذكاء اصطناعي آمن لصالح البشرية.

وكان أمام ماسك ثلاث سنوات لرفع الدعوى، وقال محامو "أوبن أي آي" إن الدعوى التي رفعها في أغسطس 2024 جاءت متأخرة جداً لأنه كان على علم منذ سنوات عدة بخطط نمو الشركة.

وصدر الحكم بعد 11 يوما من الشهادات والمرافعات التي تعرضت فيها صدقية ماسك وألتمان لهجمات متكررة. واتهم كل طرف الطرف الآخر بأنه مهتم بالمال أكثر من خدمة الجمهور.

ويستخدم الناس الذكاء الاصطناعي لأغراض لا حصر لها منها التعليم، والتعرف على الوجوه، والاستشارات المالية، والصحافة، والبحوث القانونية، والتشخيصات الطبية، وكذلك في أعمال تزييف ضارة.

ويعبر كثيرون عن عدم ثقتهم في هذه التكنولوجيا ويخشون من أن تؤدي إلى فقدان الناس لوظائفهم. واتهم ماسك "أوبن أي آي" بعدم إعطاء الأولوية لسلامة الذكاء الاصطناعي. واتهم شركة "مايكروسوفت" بأنها كانت تعلم طوال الوقت أن "أوبن أي آي" ​تهتم بالمال أكثر من الاهتمام بالغير.

ووفقا ​لشهادة أحد المسئولين التنفيذيين في "مايكروسوفت" أنفقت الشركة أكثر من 100 مليار دولار على شراكتها مع "أوبن أي آي". وتستعد "سبيس إكس" لطرح عام أولي قد يتجاوز حجمه حجم طرح "أوبن أي آي".

وقال متحدث باسم "مايكروسوفت"، : "كانت الحقائق والجدول الزمني في هذه القضية واضحين منذ فترة طويلة، ونحن نرحب بقرار هيئة المحلفين رفض هذه الادعاءات لكونها جاءت في توقيت غير صحيح.