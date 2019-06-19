تراجع أعداد تصاريح بناء المنازل الجديدة في ألمانيا في الربع الأول

أظهرت بيانات نُشرت اليوم الأربعاء تراجع أعداد التصاريح الممنوحة لبناء منازل جديدة أو تهيئة مبان قائمة بالفعل خلال الربع الأول من العام في ألمانيا، وذلك رغم وجود عجز في عدد المنازل المتوفرة في الكثير من البلدات والمدن.

ووفقا لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم فإن المسئولين أعطوا الضوء الأخضر لبناء 105 آلاف و800 منزل جديد، بترا جع نسبته 1.3% على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي عدد التصاريح لمنازل معدة لسكن أسرة واحدة بـ 2.2% إلى 29013، إلا أن تصاريح كافة الفئات الأخرى من المساكن تراجعت.

وتشير تقديرات السياسيين إلى أنه يتعين بناء 350 ألف إلى 400 ألف منزل كل عام في ألمانيا لتلبية الطلب المتزايد على العقارات.

وسمحت السلطات العام الماضي بإقامة 302 ألف و800 مبنى سكني.

وتجدر الإشارة إلى أن وجود عجز في عدد الوحدات السكنية وخاصة في المدن الألمانية سريعة النمو يعد من أسباب ارتفاع الإيجارات. كما أصبحت القضية محل خلاف رئيسي في المعترك السياسي بالبلاد.

وتدفع الحكومة الألمانية من أجل بناء منازل جديدة، إلا أن التقدم يتسم بالبطء بسببب عدم توافر مساحات فضاء في المناطق الحضرية، وارتفاع أسعار الأراضي، إلى جانب أن قطاع التشييد غير قادر على مواكبة الطلب.