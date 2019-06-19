الخطوط الجوية الكورية توافق على شراء 30 طائرة ركاب طراز «بوينج 787»

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق لشراء 30 طائرة ركاب طراز B787 "بوينج 787" من شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" لتعزيز أسطولها.

وقالت الشركة الكورية في بيان، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "بوينج" لشراء 20 طائرة من طراز "بوينج 787-10" و10 طائرات من طراز "بوينج 787-9" على هامش فعاليات معرض باريس الدولي للطيران، مشيرة إلى أنها ستبدأ تسلم الطائرات الجديدة في العام المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرات الجديدة ستحل محل الطائرات "أيه 330" من "أيرباص" و"بوينج 777" و"بوينج 747" التي تعمل حاليا ضمن أسطولها.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الصفقة الأخيرة سترفع عدد الطائرات من طراز "بوينج 787" إلى 40 طائرة من بين أسطول الشركة الذي يبلغ حجمه 168 طائرة.