الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة البيضاء

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء، تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال موقع الجيش "سبتمبر نت"، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير المرتفعات الفاصلة بين منطقتي حوران وقانية، والسيطرة على عدد من مواقع تمركز المليشيا المطلة على "اليسبل" بمنطقة الوهبية، ووصلت إلى وادي "عبل" عقب معارك خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح الموقع أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، دون تحديد حصيلتهم، فضلًا عن تدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

وأشار الجيش إلى أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، قصفت بالتزامن مع المعارك، مواقع تمركز المليشيا في منطقة الشبكة، بالجبهة ذاتها، "ما أدى إلى تكبيد المليشيا خسائر مادية وبشرية".

وفِي وقت سابق اليوم، أعلن عارف علي العمري، المسؤول الاعلامي للسلطة المحلية في البيضاء عن انطلاق عملية كبرى لتحرير المحافظة من قبضة الحوثيين، بمشاركة فعالة لعدد من وحدات الجيش وبإسناد من قوات التحالف العربي.

ومنذ نحو أربعة أعوام، تدور معارك عنيفة في عدة مناطق في محافظة البيضاء بين قوات الجيش الحكومي مسنودًا بقوات التحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، تخلف في معظم الأيام خسائر مادية وبشرية في كلا الجانبين.

وتخضع معظم الأجزاء في محافظة البيضاء اليمنية الاستراتيجية التي تربط بين المحافظات الشمالية والجنوبية لسيطرة مسلحي الحوثيين منذ اقتحامهم العاصمة صنعاء بقوة السلاح في 21 سبتمبر 2014.