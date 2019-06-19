محافظ جنوب سيناء: أشكر القيادة السياسية على ترشيحي لمنصب نائب رئيس الحكومات الأفريقية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن القيادة السياسية رشحته لشغل نائب رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، مقدمًا الشكر على هذا الترشح.

وقال فودة، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، إنه سيسعى من خلال هذا المنصب إلى الاهتمام بالقطاع السياحي والترويج لمعالم مصر السياحية.

وأكد أن السياحة المصرية بدأت تتعافي الفترة الماضية، لافتًا إلى أن نسبة الإشغالات الحالية تؤكد زيادتها مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول الأوربية هي أكبر داعم للقطاع السياحي والصناعي.

وأردف أن زيارة الرئيس بيلا روسيا دليل على فتح علاقات مصرية جديدة قوية بين البلدين لتشجيع التعاون بين الطرفين.

وأضاف المحافظ أن منظمة المدن الأفريقية منظمة كبيرة تضم ٢٠٠٠ مدينة على مستوى القارة السمراء، موضحا أن الدكتور مصطفي مدبولي ألقى كلمة أمس، بحضور وزير التنمية المحلية، وتم ترشيحي لمنصب النائب وجار استكمال الإجراءات.

ونوه المحافظ بأنه من المقرر أن يعقد مؤتمر المنظم في شرم الشيخ بعد انتهاء مراسم تنصيبه واستلام مهام العمل رسمياً، مؤكدًا أن هذه فرصة جيدة لتطوير وتنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ ومدن المحافظة.