وفاة الكاتب الإسباني البارز زافون عن 55 عاما

توفي كارلوس رويز زافون، مؤلف كتاب "ظل الريح" العالمي الأكثر مبيعا، عن عمر يناهز 55 عاما، حسبما أعلنت دار النشر الإسبانية بلانيتا اليوم الجمعة.



وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن رويز زافون ، الذي يمكن وصفه بأنه أكثر الكتاب الإسبان المعاصرين شهرة على مستوى العالم ، كان يعانى من السرطان وتوفي فى مدينة لوس أنجيليس الأمريكية.



واشتهر المؤلف بسلسلة روايات الإثارة الرباعية المعنونة "مقبرة الكتب المنسية" والتي صدرت أولى رواياتها "ظل الريح" في عام 2001.



وترجمت الرواية إلى الإنجليزية في عام 2004، وبلغت مبيعاتها نحو 15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وهي تعد ثاني الروايات الإسبانية الأكثر مبيعا في كل العصور بعد رواية دون كيشوت.