مركزية فتح: لن يتم القبول بضم إسرائيل سنتمتر واحد من الأراضي المحتلة عام 1967

أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الجمعة، على أنه لن يتم القبول بضم إسرائيل سنتمتر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.



وعقدت اللجنة اجتماعا في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم لبحث مخططات الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.



وقال عضو اللجنة الناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة، في بيان إن "على أمريكا وإسرائيل أن تفهما تماما أن رسالة الشعب الفلسطيني واضحة: لن نقبل بضم سنتمتر واحد، وإما إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإما لن يكون هناك أمن وسلام واستقرار في المنطقة".



وأضاف أبو ردينة "نرفض الحديث عن موضوع عرض الخرائط إلا على طاولة المفاوضات، إذا توافرت الشروط الأساسية، مفاوضات على أساس الشرعية الفلسطينية والدولية، تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وليس على أساس خطة واشنطن ومشاريع الضم الإسرائيلية".



وأوضح أن اللجنة المركزية قررت استمرار الفعاليات الشعبية، وعلى كافة المستويات وفي كل المناطق لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية.



وأضاف أن اللجان المختلفة المنبثقة عن اللجنة المركزية لفتح "ستتحرك في كافة المناطق وعلى كافة المستويات، وعلى قلب رجل واحد تماما كما وقفت في السابق وأفشلت جميع المخططات والمؤامرات".



وأكد على "مواجهة سياسة الضم، والمشاريع المجزأة، ومحاولة إقامة دويلة في غزة، ومحاولة الالتفاف على المبادئ الوطنية الفلسطينية، فإما سلام قائم على العدل والشرعية الفلسطينية والعربية والدولية، وإما لن يكون هناك سلام لأحد".