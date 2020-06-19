حبس عاطل لحيازته 7 آلاف قرص مخدر و9 طرب حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، أمس الخميس، حبس شخص، عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 7 آلاف قرص مخدر، و9 طرب حشيش، بقصد الإتجار، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وبيان طبيعتها.

وتمكن ضباط مباحث مكافحة الإتجار في المواد المخدرة، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن من ضبط المتهم، عقب ورود معلومات للشرطة أكدتها التحريات، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام شخص "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطًا واسع النطاق في مجال الإتجار بالمواد المخدرة على عملائه.

وبتقنين الإجراءات، وضبطه حال إستقلاله سيارة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، عثر بحوزته على المخدرات، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات 675 ألف جنيه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.