يرى سعد الشابي، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، أن نتيجة مباراتي دور المجموعات لن تؤثر على أداء فريقه غدا أما بيراميدز بالكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز غدا الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب الرجاء في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «مباراة بيراميدز صعبة للغاية ولها قيمة كبيرة كونها نصف نهائي وأمام فريق قوي تأهل مرتين متتاليتين لهذا الدور نصف النهائي».

وأضاف: «اتمنى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل مباراة العودة، خاصة أن مواجهات نصف النهائي تكون دائما مختلفة تماما عن مباريات دور المجموعات، لأن في المجموعات هناك 3 نقاط في كل مواجهة يسعى الفريق للفوز بها من أجل التأهل، ولكن الأدوار النهائية لها حسابات مختلفة والمباراة ليست 90 دقيقة وإنما 180 دقيقة على شوطين ولابد من كامل التركيز في المواجهتين».

وحول إمكانية تأثر لاعبيه بالأخبار المتداولة حول عروض مقدمة إليهم من أندية عربية في تلك المرحلة الهامة من عمر مشوار الفريق في البطولة، أوضح المدرب أن لاعبي الرجاء هم أبناء النادي ولا توجد أي مشاكل على الإطلاق وتركيزهم الآن في الفوز بلقب الكونفدرالية.