 إصابة سيدتين جراء سقط عليهم جدار منزل بدمنهور - بوابة الشروق
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إصابة سيدتين جراء سقط عليهم جدار منزل بدمنهور

خميس البرعي
نشر في: السبت 19 يونيو 2021 - 7:45 م | آخر تحديث: السبت 19 يونيو 2021 - 7:45 م

أصيبت سيدتين بجروح وكسور متفرقة بالجسم، جراء سقط عليهما جدار منزل بقرية حفص بمركز دمنهور، ونقلت المصابتين مستشفى حوش عيسى المركزي، وجاري تقديم الإسعافات الطبية لهن وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مستشفى حوش عيسى المركزي، بوصول كل من "نعيمة حجازي حشيش" 50 سنة ربة منزل بجرح قطعة بالرأس و"أمال عبد المنعم هارون" 45 سنة ربة منزل بجرح بارزة بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال المجني عليهما، أقرتا بسقوط جدار منزل بقرية حفص بمركز دمنهور عليهن مما تسبب في إصابتهن، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور والإدارة الهندسية لاتخاذ شؤونها، وتم تحرير محضر بالواقعة.


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