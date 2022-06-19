نائب رئيس السيادة السوداني يوجه الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة وتطبيق القانون

وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، كل الأجهزة الأمنية، الدعم السريع، الجيش الشرطة، ببسط هيبة الدولة، وتطبيق القانون على كل المتفلتين والمجرمين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأحد، أكد دقلو، خلال مخاطبته قطاع الدعم السريع بالجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور اليوم، أن قوات الدعم السريع قومية التكوين والإنشاء، وتضم كل ولايات وقبائل السودان، ذاكرًا أن هنالك عملا ممنهجا وأجندة ضد هذه القوات.

وأشار إلى انضباط قوات الدعم السريع، قائلا إنها تعمل وفق القانون ولا تحابي أو تجامل أي فرد من أفرادها ارتكب ما يخالف القانون، وإن قادتها من ضباط القوات المسلحة والشرطة، مضيفا أن هناك عددا من الحالات في بعض الولايات ارتكب بعض منسوبيها مخالفات، تم تسليمهم للعدالة.

وأضاف: «نحن لا نتدخل في العدالة، قوات الدعم السريع ساهمت مساهمة كبيرة وفاعلة في محاربة المخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بل إنها أول قوات تقبض على كمية من الذهب المهرب على الحدود».

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة، أنه سيتم التشاور حول اتخاذ قرارات بالتوزيع اللامركزي لكل القوات النظامية، الجيش والدعم السريع والشرطة ليعملوا في كل الولايات، فضلا عن النظر في تفعيل الخدمة الإلزامية للاستفادة من الشباب وتدريبهم.

ووجه كل الأجهزة النظامية بالانسجام والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، واحترام القسم الذي أدوه، والقبض على أي مجرم أو سارق واستخدام القوة المناسبة ضد من يحمل السلاح أو يهدد أمن الناس.

ودعا إلى نبذ القبلية والجهوية والالتزام بكلمة «لا إله الا الله»، لجهة أن الناس في السودان سواسية. كما جدد مطالبته للنازحين بالعودة إلى قراهم الأصلية وممارسة حياتهم الطبيعية، مناشدا المنظمات الطوعية المحلية والدولية المساعدة في عودة النازحين.

وطمأن النازحين بأن كل أرض أو زرع انتزع أو تم الاستيلاء عليه من أي جهة سيتم استرداده، مؤكدًا أن زيارته لولاية غرب دارفور تأتي في إطار حل كل المشاكل والنزاعات.