أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن العاصفة "إريك" تحولت إلى إعصار "بالغ الخطورة" من الفئة الرابعة قرب الساحل الجنوبي للمكسيك على المحيط الهادئ.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية، أن العاصفة الرئيسية تهدد بإطلاق رياح مدمرة بالقرب من نقطة ارتطام عين الإعصار بالشاطئ، وفيضانات مفاجئة، وارتفاع كبير في الأمواج العاتية.

وقال المركز، الذي يتخذ من ميامي مقرا له، صباح اليوم الخميس، إن "إريك" كان على بعد نحو 70 ميلا (110 كيلومترات) غرب - جنوب غرب مدينة بويرتو أنخيل في المكسيك، ونحو 90 ميلا (145 كيلومترا) جنوب شرق بونتا مالدونادو في المكسيك.

وبلغت سرعة الرياح القصوى المستدامة للإعصار 145 ميلا (230 كيلومترا) في الساعة، وكان يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 9 أميال (15 كيلومترا) في الساعة.

ويتم تعريف الإعصار بأنه من الفئة الرابعة عندما تصل سرعة الرياح ما بين 130 إلى 156 ميلا (209 - 251 كيلومترا) في الساعة.

وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء، اتجه مسار "إريك" المتوقع نحو الجنوب؛ ليقترب من منتجع بويرتو إسكونديدو في ولاية أواكساكا، حيث تمركز على امتداد ساحلي ذي كثافة سكانية منخفضة بين منتجع أواكساكا وأكابولكو شمال غرب البلاد.

وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في رسالة مصورة مساء أمس الأربعاء، إنه تم تعليق جميع الأنشطة في المنطقة، ودعت الأشخاص إلى البقاء في منازلهم أو الانتقال إلى ملاجئ إذا كانوا يعيشون في مناطق منخفضة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يضرب "إريك" ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ بأمطار غزيرة ورياح قوية وعواصف عاتية.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير، أن هطول الأمطار قد يصل منسوبة إلى 40 سنتيمترا (16 بوصة) في ولايتي أواكساكا وجيريرو المكسيكيتين، مع هطول كميات أقل في ولايات تشياباس وميتشواكان وكوليما وخاليسكو.

وتهدد الأمطار، بجلب فيضانات وانهيارات طينية خاصة في المناطق شديدة الانحدار.