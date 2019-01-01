ناشطة المناخ السويدية تونبيرج تشجع المطالبين بحماية المناخ على الاستمرار فى احتجاجاتهم

حثت الناشطة السويدية لحماية المناخ جريتا تونبيرج رفاقها في العاصمة الألمانية برلين على مواصلة الاحتجاجات من أجل حماية المناخ.

وقالت تونبيرج / 16 عاما/ اليوم الجمعة خلال كلمة بمناسبة مسيرة ضمن فعاليات (أيام جمعة من أجل المناخ): "لن نتوقف"، مشيرة إلى أن مما يمنحها الأمل أن يتظاهر عدد كبير من السكان من أجل المناخ، وأكدت قائلة: " لن أستسلم".

هذه هي المرة الثانية التي تأتي فيها تونبيرج إلى برلين للمشاركة في مسيرة من أجل حماية المناخ.

تحدثت تونبيرج عدة دقائق إلى طلاب المدارس والناشطين من أجل المناخ الذين صفقوا لها بقوة.

قدمت تونبيرج الشكر للمشاركين في تنظيم حركة حماية المناخ في ألمانيا قائلة: "هذه الحركة في ألمانيا تكتب التاريخ في حقيقة الأمر".

يتظاهر منذ عدة أشهر في جميع أنحاء العالم طلاب المدارس والجامعات بصفة خاصة أيام الجمعة للفت الأنظار إلى التغيرات المناخية.

تستند هذه الحركة إلى إحدى فعاليات تونبيرج في السويد.

يقول منظمو الاحتجاج إن ما بين 3000 و 4000 متظاهر شاركوا في الفعالية التي أقيمت بمنتزه ذوي الاحتياجات الخاصة في برلين، إلا أن الشرطة لم تذكر عددا.