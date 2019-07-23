عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في بلدتي سلوان وصور باهر تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي

أدى المقدسيون، صلاة الجمعة، في بلدتي صور باهر وسلوان بالقدس، تنديدًا بقرارات وعمليات الهدم التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ومازالت تهدد عشرات المنشآت السكنية والتجارية في مدينة القدس.

ففي حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس جنوب الأقصى المبارك، أدى عشرات المقدسيين، اليوم، صلاة الجمعة، تنديدًا بهدم الاحتلال الإسرائيلي لأربعة متاجر في حوش أبو تايه من الحي.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المقدسيين شاركوا بالصلاة أمام المتاجر المهدمة، تنديدًا بالهجمة الإسرائيلية على القدس وسلوان عامة، ولسياسة الهدم التعسفي.

وكان الاحتلال قد هدم 4 محلات تجارية، إضافة إلى مخزن آخر صغير تعود ملكيتها للمواطن محمد العباسي.

وعلى أراضي حي صور وادي الحمص وللجمعة الخامسة على التوالي أقيمت صلاة الجمعة، وسميت بجمعة(الحسم)، حيث انتهت اليوم مهلة جيش الاحتلال للاهالي لهدم منشآتهم بأيديهم، ورغم تهديدهم بفرض "تكاليف الهدم الباهظة عليهم" في حال نفذ الجيش الهدم يؤكدون على ثباتهم فيها.

وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة أهالي حي وادي حمادة حمادة أن محامي حي وادي الحمص قدم أمس طلبا للمحكمة طالب فيه الجيش عدم تنفيذ عملية هدم في وادي الحمص ببلدة صور باهر لحين الرد على الالتماس الذي قدمه المحامي غياث ناصر بشأن قرارات هدم المنشآت السكينة في الحي لوجود ثغرات في قرار الحكم النهائي.

وقال حمادة إن المحكمة أمهلت الجيش الرد على الطلب حتى 23/7/2019، لافتًا إلى أن رد المحكمة لا يعني تجميد قرارات الهدم وتعتبر القرارات سارية المفعول من تاريخ اليوم.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارات هدم 16 بناية في الحي تضم اكثر من مئة منزل بحجة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين.