موناكو يرفض التعليق على أنباء رحيل مورينو

واصل نادي ايه إس موناكو الفرنسي لكرة القدم التزام الصمت حيال تقارير عن تغيير المدير الفني للفريق.

ورفض النادي اليوم الأحد في رده على سؤال عن هذا الموضوع التأكيد على تعيين الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، أو إقالة الإسباني روبرت مورينو، المدير الفني الحالي للفريق.

كانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أمس السبت أن من المنتظر أن يحل كوفاتش/48 عاما/ محل مورينو/42 عاما/ لتدريب موناكو الفائز ببطولة الدوري الفرنسي عام 2017.

وكانت الصحيفة ذكرت أمس أن موناكو بصدد توقيع عقد طويل الأمد مع كوفاتش.

يشار إلى أن مورينو، الذي تولى تدريب منتخب بلاده لفترة قصيرة، كان قد تولى تدريب موناكو في نهاية 2019، ومن المفترض أن ينتهي عقده في آخر يونيو 2022.

واحتل موناكو المركز التاسع في مسابقة الدوري التي تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا.

وقبل مورينو، كان كل من النجم الفرنسي الأسبق تيري هنري والبرتغالي ليوناردو جارديم قد تولى تدريب موناكو، دون أن يتمكن أي منهما من تحقيق النجاح المنشود مع الفريق.