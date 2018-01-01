مدير صندوق النقد الدولي: مصر تستخدم التمويل بمنتهى الحكمة

قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كرستالينا جورجييفا، إن مصر تعاملت بمنتهى السرعة منذ بداية وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ لحماية المواطنين، وحماية الاقتصاد بالتبعية.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «القاهرة الآن»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء السبت، أن «مصر أدركت سريعا الحاجة لمساندات إضافية»، مشيرة إلى أن الصندوق تمكن من تقديم 2.8 مليار دولار كتمويل طوارئ لمصر.

وتابعت: «الآن لدينا خمسة مليارات دولار كاتفاق الاستعداد الائتماني»، مؤكدة أن مصر تستخدم التمويل بمنتهى الحكمة؛ لبناء الاحتياطات، وإيقاف التضخم الذي كان يتزايد بشكل خطير، ويؤثر بالسلب على سعر العملة.

وذكرت أن البنك المركزي المصري تحرك بسرعة كبيرة في ظل الأزمة؛ بتطبيق سياسات نقدية ملائمة، لافتة إلى أن الأمر الذي قامت به مصر بشكل صحيح هو توسيع رقعة الحماية الاجتماعية.

وأكدت أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتوسيع رقعة الحماية الاجتماعية تحقق فوائدها، متوجهة بتوصيات لمصر: «التوصيات لمصر هو الاستمرار على هذا الطريق، كانت هناك إصلاحات عديدة ناجحة للغاية لذا استمروا بها، خصوصًا فيما يتعلق بالمشروعات المملوكة للدولة، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وضمان إبعاد الروتين الحكومي، وزيادة شفافية المؤسسات العامة وإخضاعها لمسائلة المواطنين».