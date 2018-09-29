تايوان تعتزم تخفيف القيود المحلية لمكافحة كورونا تدريجيا

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قال وزير الصحة التايواني، تشين شيه تشونج، إن الحكومة التايوانية تعتزم تخفيف القيود المحلية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، بصورة تدريجية، من خلال التخطيط المناسب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن وزير الصحة التايواني قوله في إحاطة إعلامية، إن الحكومة سوف تشدد القواعد مجددا في حال تفاقم الوضع المحلي.

ومن المرجح أن يتم تشديد الضوابط الحدودية أكثر من تخفيفها.

وقد أعلنت تايوان اليوم الاثنين تسجيل 15 حالة إصابة محلية مؤكدة جديدة بـ "كوفيد -19"، بالاضافة إلى 6 حالات إصابة لوافدين من الخارج، وحالة وفاة واحدة.

وكانت تايوان أعلنت أمس الأحد تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ثلاث منها، قادمة من الخارج، بالإضافة إلى أربع حالات وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.