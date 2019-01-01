روسيا تسجل 24 ألفا و633حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين، تسجيل 24 ألفا و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا القول إنه تم تسجيل 719 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 149 ألفا و138 حالة.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى خمسة ملايين و982 ألفا و766 حالة إصابة.

وتعافى 18 ألفا و764 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى خمسة ملايين و359 ألفا و995 حالة.