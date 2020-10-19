محافظ المنيا يستقبل وفد من القساوسة والمطارنة للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفداً كنسياً، ضم عدد من القساوسة، والمطارنة بمراكز المحافظة.
هنأ الوفد المحافظ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربين عن أمنياتهم، بأن يحفظ الله مصر، ويحميها من كل سوء، متطلعاً إلى مستقبل أفضل للبلاد يسوده التقدم والرخاء، بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.
جاء ذلك بحضور، المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وضم الوفد، الدكتور هاني عبد الشهيد، عضو مجلس الشيوخ، الانبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعهاوالانبا اغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، والانبا جورجيوس أسقف مطاي وتوابعها، الانبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والانبا فام، أسقف شرق المنيا وتوابعها، الانبا باسيليوس مطران المنيا للكاثوليك، والانبا بشارة مطران أبو قرقاص وملوي للكاثوليك، وعدد من وكلاء المطرانيات، والقيادات الكنسية، بمراكز المحافظة.
أعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للآباء المطارنة، مؤكداً أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد المحافظ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على أرض الواقع، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية.