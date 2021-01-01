أبوظبي تبدأ تقييد حركة الجمهور للوقاية من فيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الاثنين تنفيذ برنامج التعقيم الوطني من الـساعة 12 بعد منتصف الليل إلى الخامسة صباحا ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا

وخلال فترات التعقيم يتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، بما فيها وسائل النقل العام.

وأعلنت شرطة أبوظبي تفعيل أجهزة الرادار والأنظمة الذكية، خلال تنفيذ البرنامج، إلى جانب تحرير المخالفات غيابيا لغير الملتزمين بالبقاء في المنزل.

يذكر أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي أعلنت قبل أيام عن إطلاق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة، في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة، والحد من انتشار الوباء.

وأكدت أن على الجمهور البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية.