البيان الختامي لقمة طهران: ليس هناك حل عسكري للأزمة السورية

أكدت إيران وروسيا وتركيا في البيان الختامي لاجتماع أستانا في طهران اليوم الثلاثاء، أن الأزمة في سوريا ليس لها حل عسكري ، وأعلنت الدول الثلاث عن عزمها على مواصلة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وجاء في البيان المشترك لرؤساء إيران وروسيا وتركيا في الاجتماع الثلاثي في إطار عملية أستانا أن الرؤساء الثلاثة ناقشوا الوضع الميداني الحالي في سوريا، وأكدوا مرة أخرى عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي كما تم استعراض آخر المستجدات الدولية والإقليمية،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

كما أكدوا على التزامهم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي ينبغي احترامها.

وأعربوا عن عزمهم على مواصلة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وأدانوا تزايد وجود ونشاط الجماعات الإرهابية والجماعات التابعة لها بأسماء مختلفة في مختلف المناطق السورية، وشددوا على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الإجراءات المتعلقة بشمال سوريا.

ورفض الرؤساء الثلاثة كل المساعي التي تهدف إلى خلق واقع جديد في الميدان بذريعة محاربة الإرهاب، بما في ذلك المبادرات غير المشروعة للحكم الذاتي، وأعلنوا عن عزمهم على مواجهة الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى إضعاف سيادة سوريا ووحدة أراضيها والأجندات التي تهدد الأمن القومي لدول الجوار.

وبحسب البيان، أعرب الرؤساء الثلاثة عن معارضتهم للاستيلاء والنقل غير المشروع للنفط السوري وأكدوا مجدداً عزمهم على مواصلة التعاون من أجل القضاء نهائياً على جميع الأفراد والجماعات والمنظمات والكيانات الإرهابية، و طالبوا بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وذكر البيان أن الرؤساء الثلاثة شددوا على أهمية دور اللجنة الدستورية السورية التي جاء تشكيلها نتيجة المشاركة الأكيدة للدول الضامنة في أستانا وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وأكدوا على استعدادهم لدعم عمل اللجنة.