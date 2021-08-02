فرق الإطفاء تُكافح لإطفاء حريق في جبل على أطراف العاصمة تونس

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تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على حريق ضخم شب اليوم الثلاثاء، في غابات بجبل برج السدرية بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس.

وتعلو سحب ضخمة من الدخان فوق الجبل ويمكن ملاحظتها على مسافة كيلومترات من مكان الحريق.

وقال متحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة إن وحدات الحماية المدنية والسلطات المحلية دفعت بعشر شاحنات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى الحي السكني القريب.

ويواجه رجال الإطفاء صعوبة في التحرك وسط المرتفعات بسبب الطرق الوعرة، وفق المتحدث.

وتشهد العاصمة وضواحيها درجات حرارة مرتفعة اليوم الثلاثاء، ناهزت في أقصاها الأربعين درجة مئوية كانت قد تسببت في حريق آخر عند ساعات الظهر في أرض زراعية بجهة منوبة.