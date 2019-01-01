 ضبط 750 كيلو لحوم مجهولة المصدر بالمنوفية - بوابة الشروق
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ضبط 750 كيلو لحوم مجهولة المصدر بالمنوفية

مصطفى الملاح
نشر في: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 3:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 3:57 ص

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية حملة موسعة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور مادح الشرقاوى والدكتور هيثم حماد والدكتور وليد المليجى بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك فى قويسنا.

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر بإجمالي وزن 750 كجم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضها على النيابة العامة.

وجاءت الحملة في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق.


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